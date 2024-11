Lortica.it - Rinnovarsi per vivere: il segreto della rigenerazione cellulare e del benessere quotidiano

PER NON MORIRE.Ogni giorno nel nostro corpo avvengono straordinari eventi biologici che noi non conosciamo. Ogni giorno muoiono miliardi di cellule dentro i nostri organi corporei.Peroccorreogni giorno.Le cellule hanno un loro tempo biologico di vita.Il processo di invecchiamento di tutti noi nasce dalla senescenza delle cellule.Peroccorre quindi che i miliardi di cellule morte siano sostituite da altrettante nuove cellule.Se ciò non succede si va incontro ad riduzione di vitalità, di energia.Cioè ci stiamo logorando. Si riduce la nostra altezza, un esempio di questo logoramento del.Le cellule morte nei vari organi sono sostitute da nuove cellule attraverso la proliferazionechiamata mitosi.Ma una cellula può dare origine a qualche decina di nuove cellule.