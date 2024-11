Regionali l’ora della verità Affluenza a picco | 3314% | Pochi giovani molti non lo sanno

Ilrestodelcarlino.it - Regionali, l’ora della verità. Affluenza a picco: 33,14%: "Pochi giovani, molti non lo sanno"

Radogna Il primo giorno del voto è arrivato. Dalla mattina, però, lepartono già con il freno tirato. Ed eccoci, un po’ come Amerigo Ormea, lo scrutatore di Italo Calvino, alle porte di una domenica su cui incombono, prima di tutto, le ombre di unasempre più in calo. Poi, in secondo luogo, i dubbi degli elettori alle prese con elezioni "poco reclamizzate", si sente dire all’unisono. In via Bologna, all’interno delle scuole Mosti, trovi ad accoglierti con il sorriso gli scrutatori del seggio 77. La scarsaregala momenti in cui si può chiacchierare. "Per oraanziani. Alle 12 siamo sotto al 20 per cento degli aventi diritto del seggio". Altri tempi, insomma, rispetto a ‘La giornata dello scrutatore’ di Calvino in cui era vitale dare la propria preferenza, e, disertare la chiamata al voto, era considerato un peccato originale.