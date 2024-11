Sport.quotidiano.net - Promozione Avanzano Tarros, Canaletto e Levanto

Giornata da incorniciare pere Magra Azzurri che fa suo il derby Follo. Passo avanti anche e del. Ennesimo stop per la Forza e Coraggio e sonora sconfitta per il Don Bosco.Sarzanese-Panchina Chiavari 3-1. Marcatori: 52’ Linale, 61’, 73’, 88’ Petriccioli. Succede tutto nella ripresa. Al 52’ di testa Linale sigla il gol del vantaggio. Al 61’ Petriccioli si procura e realizza il rigore che vale l’1-1 per poi raddoppiare al 73’ e triplicare all’88’. Forza e Coraggio-Vallescrivia 1-3. Marcatori: 2’ rig, 35’ rig. Compagnone, 64’ Pintus, 90’ Mattioli. La capolista Vallescrivia è implacabile e la Forza e Coraggio non può far altro che soccombere sotto i suoi colpi. Beverino-1-3. Marcatori: 32’ Vanni, 41’ Lunghi, 46’ Roncarà, 64’ Pedaci. Al 32’ Vanni di testa insacca.