Gaeta.it - Progetto della Sirm per la prevenzione delle patologie negli over 70: un importante passo verso la salute

Facebook WhatsAppTwitter Investire nelladegli anziani è fondamentale, soprattutto considerando l’aumentopopolazione70 in Italia, che si attesta su oltre 10 milioni di persone. La Società Italiana di Radiologia Medica ed Interventistica ha lanciato un’iniziativa che mira a prevenire in modo attivo letipicheterza età. Grazie all’uso dell’imaging diagnostico, si intende adottare un approccio proattivo nella stratificazione del rischio e nell’identificazione precoce dei segnali di allerta, contribuendo a garantire una vita più sana e appagante per la popolazione anziana.Nasce la radiologia geriatrica: un nuovo orizzonte diDurante una conferenza stampa online, Andrea Giovagnoni, presidente, ha presentato la campagna “Il radiologo medico, un amico dell’anziano”, che rappresenta il primonazionale didedicato esclusivamente agli anziani.