Preferenze elezioni regionali Emilia Romagna 2024: la classifica, in testa Isabella Conti

Bologna, 18 novembre– Michele de Pascale è il nuovo presidente dell’, ora gli occhi sono puntati su chi entrerà a far parte della prossima Assemblea legislativa. Quarantanove i seggi da assegnare – lo spoglio è ancora in corso – ai quali si aggiungono quelli del nuovo governatore e di Elena Ugolini, la candidata sconfitta del centrodestra. La più votata in assoluto è(circoscrizione di Bologna) del Partito Democratico, che ha ottenuto più di 16 mila voti. Molto sostegno, nella stessa lista, anche per Alessio Mammi (Reggio), per l’ex sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli (Modena) e per la presidente facente funzioni uscente Irene Priolo (Bologna), tutti sopra le 13 mila. Risultato simile per Marta Evangelisti di Fratelli d'Italia (Bologna).