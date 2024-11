Sport.quotidiano.net - Perugia scarico e falcidiato dalle assenze. Tegola-Seghetti ma si lavora sui recuperi

Un’annata sfortunata. O almeno una prima parte di stagione che ha dell’incredibile per risultati, prestazioni e infortuni. Restando alla questione dei giocatori indisponibili, ilin questo avvio ha “regalato“ agli avversari giocatori come Lewis, Dell’Orco, da sei partite non può disporre di Cisco, per cinque partite (all’inizio) ha dovuto rinunciare a, per altrettante a Montevago, senza contare Angella, capitano coraggioso che però è mancato proprio quando alserviva una guida. A questa situazione si sono aggiunti anche i calciatori convocati con le Nazionali e l’impossibilità di chiedere il rinvio. Se poi si sommano prestazioni indecorose ne esce una squadra che dopo quindici giornate ha raccolto il misero bottino di 15 punti con appena tre vittorie, poi sei pareggi e addirittura sei sconfitte.