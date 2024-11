Bergamonews.it - Pattinaggio di figura: Ghilardi-Ambrosini di bronzo nel Grand Prix di Helsinki

Si è svolta ad, in Finlandia, la quinta tappa delISU didi. E ha portato una medaglia diper Rebeccae Filippo: la coppia composta dalla 25enne di Pedrengo e dal 31enne di origini venete ha iniziato bene, eseguendo un solido programma corto eseguendo tutti gli elementi richiesti con precisione e pattinando sulle musiche del “Tango di Roxanne” in modo fluido e convincente.Il riscontro dei giudici è stato di 67,43 punti, che li ha posti in seconda posizione provvisoria. Nel programma libero la coppia, di stanza nella struttura dell’IceLab di Bergamo, è incorsa in errori sui salti in parallelo conclusi spesso con mancanza di rotazione. Il quinto riscontro del segmento ha fatto perdere una posizione a Rebecca e Filippo, che hanno ottenuto così una medaglia dialle spalle dei campioni del mondo, i canadesi Stellato Dudek-Deschamps e degli ungheresi Pavlova-Sviatchenko.