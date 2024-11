Bergamonews.it - Operaio 41enne di Bergamo resta incastrato tra il carrello elevatore e il soffitto: gravissimo

Leggi su Bergamonews.it

Unè ricoverato in gravissime condizioni, dopo essere rimastotra ile ildella fabbrica in cui stava lavorando. L’infortunio è avvenuto questa mattina a Erba (Como), in via Fiume nell’area industriale dismessa dell’ex Gasfire.E.D, questo le iniziali del suo nome, ha origini albanesi e lavora comedi un’impresa di, azienda del settore delle ristrutturazioni e delle manutenzioni industriali.Si trovava su unper seguire lavori propedeutici alle opere di riqualificazione che a breve saranno realizzate nell’area industriale, quando è rimastocontro ilper cause ancora da chiarire.Al loro arrivo i soccorritori lo hanno trovato in arresto cardiocircolatorio e lo hanno rianimato sul posto.