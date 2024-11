Movieplayer.it - One Piece 2, l'interprete di Nico Robin svela a che punto è la nuova stagione Netflix

L'attrice è stata scelta per impersonare il personaggio nella versione live-action della storia, che tornerà con la secondal'anno prossimo Onesta producendo la secondadella serie live-action con, e l'attrice cheràha condiviso un promettente aggiornamento su come sta procedendo la lavorazione. La serie live-action di Oneha avuto un enorme successo al suo debutto sul'anno scorso, quindi non è stata una sorpresa scoprire che sarebbe continuata con un'altra mandata di episodi. Le riprese dellasono iniziate all'inizio dell'estate e le new entry del cast sono pronte a ricoprire i rispettivi ruoli. Ci sono alcuni personaggi chiave che faranno il loro debutto in One2, e quello .