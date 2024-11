Gaeta.it - Nuova epidemia di E. coli negli Stati Uniti collegata alle carote biologiche: cosa sapere

Facebook WhatsAppTwittersi registra un aumento dei casi di contagio da E., con i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie che hanno identificato un legame tra alcunee un focolaio di infezione. Con 39 contagiati in 18, di cui 15 ricoverati e un decesso, l’alert è già scattato, mettendo inrta i consumatori sui prodotti coinvolti. Qui di seguito, approfondiamo la situazione attuale e i consigli per la salute.L’rta dei Cdc e lecoinvolteI Cdc hanno lanciato un avviso di sicurezza alimentare dopo aver condotto interviste con le persone colpite e analizzato i dati relativi ai casi di infezione. Le indagini hanno indicato che l’è correlatavendute da Grimmway Farms. Leinteressate includono sia le carotine baby che leintere, che, sebbene non siano più disponibili nei negozi, potrebbero ancora trovarsi nelle case di molti consumatori.