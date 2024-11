Quifinanza.it - Nel 2025 arriveranno 3 milioni di lettere del Fisco, come correggere le anomalie fiscali

Leggi su Quifinanza.it

L’anno prossimo, l’Agenzia delle Entrate invierà almeno trediai cittadini, secondo quanto stabilito dalla convenzione con il Ministero dell’Economia, in vigore fino al 2026. Questo accordo punta a rafforzare la “compliance”, ossia a raggiungere quei contribuenti non in regola con il, ma ancora in tempo per mettersi in ordine senza incorrere in sanzioni.Cosa sono ledi complianceIl fine dichiarato nella convenzione è l’invio di almeno 3.011.300 comunicazioni, destinate a stimolare il pagamento spontaneo e l’emersione degli imponibili ai fini Iva, nonché a valutare la capacità contributiva di ciascun contribuente. Si tratta delle cosiddette “di compliance”, che si differenziano da altre iniziativeil concordato preventivo o le sanatorie, destinate a risolvere debitiarretrati evitando sanzioni e interessi.