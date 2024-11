Dailymilan.it - Milan, guarda Mike Maignan: che prestazione contro l’Italia. Tutti i voti

, ancora una voltaha dimostrato di essere uno dei migliori portieri al mondo: che. Iancora una volta super! Ladel portiere della Francia nella partita di San Siro– match valevole per il primo posto del girone della Nations League e che ha visto i transalpini imporsi per 3-1 – è stata davvero di altissimo livello. Tante uscite in sicurezza e diversi lanci precisi per i compagni di squadra, che hanno messo in difficoltà la retroguardia degli Azzurri.Certo è cheha incantatocon la parata su Moise Kean al 90esimo minuto, con il risultato fermo sul 3-1. Un riflesso da vero campione, quello del numero 16 del, che con un piede ha negato il goal all’attaccante della Fiorentina. La sua partita è stata, così, valutata conottimi da parte dei maggiori quotidiani italiani.