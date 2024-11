Oasport.it - Lucia Bronzetti: “Un’emozione incredibile, ho dato tutto quello che avevo”

Leggi su Oasport.it

Un esordio con il botto per(n.78 WTA) nelle Finali di BJK Cup 2024. La romagnola si è superata nel primo singolare contro Magda Linette (n.38 del mondo), nella sfida contro la Polonia valida per le semifinali della massima competizione tennistica femminile a squadra. Sul veloce indoor di Malaga,ha piegato la sua rivale con il punteggio di 6-4 7-6 (4) in 1 ora e 49 minuti di gioco, mettendo in mostra grandi doti caratteriali.“È stata, una grande responsabilità. Sono entrata in campo col desiderio di darein campo e ci sono riuscita. Sono davvero contentissima“, le sue prime parole a caldo ai microfoni di SuperTennis HD. Una prestazione per un set e mezzo senza macchia, avanti nello score 6-4 4-1 (doppio break), ma poi la reazione di rabbia di Linette.