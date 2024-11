Oasport.it - LIVE Bronzetti-Linette 2-1, Italia-Polonia 0-0 BJK Cup in DIRETTA: l’azzurra piazza il break!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-SWIATEK ALLA BJK CUPLADEL DOPPIO ERRANI/PAOLINI IN BJK CUP40-30 Largo il rovescio incrociato diin uscita dal servizio.40-15 Lunga la risposta di diritto dell’na.30-15 Profondissimo il diritto della polacca, lungo invece quello dell’na.15-15 Ace esterno di, il primo della partita.0-15vince il braccio di ferro sul rovescio! Lunga la palla della polacca.3-1 Scappa via il diritto di.40-0 Battuta esterna vincente!30-0 CHE CUORE LUCIA! In difesa arriva ovunque, la volée di diritto dinon è risolutiva etrova un sontuoso pallonetto!15-0 Larga la risposta di rovescio di.2-1 Grandissima difesa dicon un pallonetto che rimane in campo, poiva a segno con il diritto lungolinea e ottiene il!15-40 Lungo il diritto dell’na.