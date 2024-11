Gaeta.it - L’incontro di Catanzaro per promuovere l’accettazione della salute mentale tra i giovani

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una recente iniziativa aha acceso i riflettori sull’importanza di affrontare adeguatamente il tema. Il dibattito è emerso in occasionemostra fotografica di Gian Butturini e ha visto la partecipazione di esperti e politici, tutti concordi sulla necessità di un cambiamento culturale che consenta l’integrazione delle persone affette da disturbi mentali nella vita sociale.Il contestoin ItaliaIl quadroin Italia presenta una situazione complessa, caratterizzata da molteplici sfide. Sebbene la Legge Basaglia del 1978 abbia segnato una svolta cruciale nella cura dei pazienti psichiatrici, il cammino verso l’integrazione sociale non è stato privo di ostacoli. La norma, che ha portato alla chiusura dei manicomi, intendeva garantire il diritto allae alla dignità per le persone malate di mente.