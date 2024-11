Lanazione.it - "L'elisir della discordia": i Lions presentano il libro di Pietro Ferruzzi

Prato, 18 novembre 2024 – Un relatore d’eccezione quello ospitato a Villa Vecchia di Pratolino dalClub Vaglia. Stiamo parlando di, autore del romanzo “L’”, ambientato a Monte Senario e nel territorio limitrofo. Ilè stato scritto dopo la partecipazione dell’autore ad uno delle visite al santuario, peraltro oggetto di attività di service da parte del Club. Intervistato dal cerimonierePier Francesco Cellai,si è concesso ad un pubblico emozionato, dall’atmosfera noir, calata per l’occasione con il buio nella sala ed i volti illuminati solo dalle candele. Un divertente talk show degno di una prima serata. Particolarmente toccante è stata la dissertazione del presidente Matteo Mugnaini sul service perenne in favore dell’associazione Voa Voa - Amici di Sofia, che ha come missione il finanziamento del primo progetto pilota in Italia per la diagnosi precoce e salva vitapatologia neuro degenerativa Leucodistrofia Metacromatica.