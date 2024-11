Lagarde | modello economico europeo unico oggi è messo alla prova

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 18 nov. (askanews) – L’Europa dispone di un, che associa progressi tecnologici e benessere sociale. Maquesto, che pure vien auspicato dmaggioranza degli europei, è. “La rapidità dei cambiamenti tecnologici generati drivoluzione digitale ci ha visti in ritardo. E dobbiamo anche recuperare il prima possibile l’evoluzione dell’ambiente geopolitico e recuperare i nostri ritardi in materia di competitività e innovazione”. Lo ha affermato la presidente della Bce, nel suo intervento alle discussioni “Le Essentiels des Bernardins” a Parigi. L’intervento non fornisce spunti particolari sulla politica monetaria, che vede la Bce impegnata in questa fase in una manovra di riduzione del freno all’attività economica. E’ atteso che tagli ulteriormente i tassi di riferimento per l’eurozona nell’ultimo Consiglio direttivo dell’anno, che si svolgerà il 12 dicembre.