Lanazione.it - L’Abc si arrende al Costone . I senesi allungano e dominano

SIENA 94 ABC CASTELFIORENTINO 68 COSTEONE SIENA: Massari 3, Radchenko 4, Nasello n.e., Paoli F. 5, Paoli M. 11, Banchi 8, Zeneli 19, Bruttini 16, Bastone 22, Torrigiani 6. All.: Belletti.. ABC CASTELFIORENTINO: Ciano 18, Rosi, Lazzeri 2, Ticciati 6, Corbinelli, Cicilano n.e., Viviani, Marchetti n.e., Falaschi 14, Azzano 12, Cantini 2, Gutierrez 14 . All. Manetti. Arbitri: Franceri di Savona e Pampaloni di Terranuova Bracciolini. Parziali: 28-20; 56-36; 78-55. SIENA – Troppo forte ilper questa Abc, sconfitta 94-68 al Pala Orlandi di Siena al termine di una partita di fatto mai decollata. La squadra di coach Manetti, buona comunque la prima della nuova ala classe 2002 Riccardo Azzano (arrivato alla vigilia da Bologna), è stata costretta a rincorrere per quaranta minuti confermando le lacune di questa prima parte di stagione.