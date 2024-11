Bergamonews.it - “La salute è anche maschile”, task force contro i problemi andrologici di bambini e ragazzi

È dedicato allaurogenitaleneie nei, il decimo appuntamento del progetto “Insieme si può. Insieme funziona – 2024”, in occasione della Campagna Nastro Blu di LILT Bergamo. In programma un in/convegno, il 22 novembre, alle 18, alla Biblioteca Gambirasio di Seriate in via Italia 58, con la partecipazione, tra l’altro, di 4 studenti di 2 classi del Liceo Scientifico Majorana. Le classi, con i loro docenti, hanno già seguito un intervento formativo sul tema, col Dott. Oreste Risi. E prima del convegno, realizzeranno un lavoro di approfondimento che si concluderà con un documento da allegare agli atti.In sala ci saranno Oreste Risi, Urologo in Humanitas Bergamo, Ilaria Pacati, Pediatra in ASST Bergamo Est, Emanuela Duca, Psicologa/Sessuologa in Fondazione Angelo Custode, Gabriele Cortesi, Sindaco di Seriate, Rachele Crespi e Lorenzo Guadagnoli, studenti 4° Liceo Scientifico E.