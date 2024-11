Gaeta.it - La regione abruzzo sostiene le imprese locali: visita di Marsilio allo stabilimento Gran Guizza

Facebook WhatsAppTwitter L’impegno dellanel supportare le aziende che operano in armonia con l’ambiente e la comunità è emerso chiaramente durante ladel governatore Marcodellaa Popoli Terme. Questo impianto, specializzato nella produzione di acque minerali, non solo rappresenta un’importante risorsa economica per il territorio ma anche una realtà fondamentale per le famiglie che vi lavorano. Con centinaia di posti di lavoro creati e un incremento della produzione nei mesi estivi, le attività dellarispecchiano un equilibrio tra sviluppo economico e sostenibilità.Un’operazione di rilancio perMarcoha sottolineato come, nel recente passato, losi trovasse in una fase difficile, caratterizzata da incertezze e timori per il futuro dei lavoratori.