Kim Jong-un intensifica le misure per rafforzare la forza nucleare | Potenziare senza limitazioni

Kim-un ha recentemente ordinato un potenziamento “” delle forze nucleari nazionali, sottolineando la necessità di completare i preparativi per un eventuale conflitto. La decisione, annunciata durante la quarta Conferenza dei comandanti di battaglione e degli istruttori politici dell’Esercito Popolare Coreano, riflette la crescente tensione nella penisola coreana, attribuita alle attività militari dei “nemici” della Corea del Nord.Kim ha evidenziato che il Paese deve continuare a sviluppare le sue capacità nucleari perla deterrenza contro la guerra. Questo messaggio, riportato dall’agenzia statale KCNA, arriva in un momento in cui le manovre militari congiunte tra Stati Uniti, Corea del Sud e altri alleati sono percepite da Pyongyang come una minaccia diretta.