Gaeta.it - Iniziativa della Polizia di Stato per la giornata delle vittime della strada: ecco i dettagli

Facebook WhatsAppTwitter La, celebrata il 17 novembre, ha rappresentato un’importante occasione per riaccendere i riflettori su un problema che ogni anno colpisce innumerevoli famiglie. Ladiha manifeil suo impegno nella sensibilizzazione riguardo al temasicurezzale, considerato cruciale. Ogni vita persa sullaè una tragedia che trascende i confinifamiglie, estendendosi all’intera comunità. Un video pubblicato sul profilo socialha illustrato il lavoro dei 10mila agentile, sottolineando il loro quotidiano operato per garantire la sicurezzale.L’importanzaLaè stata istituita per onorare la memoria di chi ha perso la vita in incidentili.