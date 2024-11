Linkiesta.it - Il mercato delle gallette di riso continua a crescere

Leggi su Linkiesta.it

Era il 1901 quando il botanico Alexander P. Anderson in un laboratorio di New York inventò per caso la prima galletta disoffiato al mondo. Diciassette anni dopo, in via Bertola a Torino, Leonildo Fiorentini apriva la sua prima bottega alimentare. Senza sapere che, a distanza di oltre un secolo, il suo cognome in Italia sarebbe stato associato soprattutto a quelle cialde tonde di cereali soffiati. Trasformandosi in un’azienda, la Fiorentini Alimentari spa, arrivata oggi alla quarta generazione, con 250 dipendenti e un fatturato balzato negli ultimi dieci anni da 57 a 101 milioni di euro, in grado di coprire da sola il 30 per cento delnazionalein costante crescita.Nel nuovo stabilimento di Trofarello, alle porte di Torino, inaugurato nel 2020 per rispondere alla domanda crescente dei consumatori italiani, ogni anno vengono prodotte centocinquanta milioni di confezioni tra, snack e triangolini di cereali soffiati.