Puntomagazine.it - Il Coro del Conservatorio di Benevento alla St. Patrick’s Old Cathedral di New York

Il, diretto dProf.ssa Riboli, ha animato con maestria la celebrazione della Santa Messa in italiano, dedicatacomunità italiana residenteIeri, nella prestigiosa cornice della Basilica of St.Olda New, ildeldi, diretto dProf.ssa Giovanna Riboli, ha animato con maestria la celebrazione della Santa Messa in italiano, dedicatacomunità italiana residente. La celebrazione è stata officiata da Don Luigi Portarulo, che ha saputo creare un momento di grande spiritualità e raccoglimento, arricchito dalle suggestive armonie del Canto Beneventano.L’evento si inserisce nella prima tappa del progetto internazionale PNNR “Internazionalizzazione”, che vede ilprotagonista di un percorso culturale di altissimo valore, a partire dal Canto Beneventano, un patrimonio storico-musicale unico che rappresenta le radici e la tradizione del territorio sannita.