Gaeta.it - Gravissimo incidente contromano sull’A26: furgone bloccato dalla polizia stradale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’inquietante situazione di pericolo è emersa di recente sull’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, dove un conducente di unha violato gravemente le norme di circolazione traghettando il veicolo. Questo atto temerario ha sollevato preoccupazioni significative in merito alla sicurezza, evidenziando il rischio rappresentatomancata osservanza delle regole fondamentali del traffico. La rapida azione operataha evitato il peggio, permettendo di fermare il veicolo dopo circa un chilometro di marcia.La dinamica dell’La ricostruzione dei fatti ha rivelato che ilera uscitobretella di raccordo tra A7 e A26. Tuttavia, a causa di lavori in corso, il conducente ha trovato chiuso l’accesso per Genova, decidendo quindi di proseguire in direzione Alessandria.