Fracas sbanca Terni

TERNANA 0 AREZZO 1 TERNANA: Ghioc, Vigliucci (Tarantino 68’), Corrado (Quazzico 74’), Pacioni, Ripamonti, Ciccotti, Fusar Poli, Petrara (Labate 74’), Regazzoli (Bonetti 59’), Pironi, Gomes All. Cincotta AREZZO: Bartalini, Tuteri, Licco, Carcassi (Barsali 83’), Corazzi, Bruni, Zito, Taddei (Fortunati 64’), Blasoni, Martino (53’), Razzolini (Torres 83’) All. Leoni Arbitro: Benestante di Aprilia (Ielo - Degli Abbati) Rete:63’ Note: ammonite Tuteri, Zito, Pirone. Angoli: 7 - 5. Recupero: 0-6’– Impresa dell’Arezzo che espugnae conquista tre punti d’oro sul campo della capolista nella decima giornata del campionato di serie B femminile. Prima di ieri, la Ternana aveva sempre vinto ed era in testa a punteggio pieno. Una vittoria che avvicina le amaranto di Leoni alla zona nobile della classifica e mette definitivamente alle spalle il periodo negativo.