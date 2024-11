Sport.quotidiano.net - .Follonica Gavorrano giù. Passa anche il San Donato

Quarta sconfitta di fila per ilche nel giro di un mese èto dalla zona playoff ad un solo punto dalla zona playout. Il SanTavarnelle fa il corsaro ed espugna il campo del, battendo i biancorossoblù per 1-2. La prima frazione offre qualche spunto ma zero gol. La prima palla pericolosa del match arriva al 4’ minuto, con Maffei che sfiora di testa un bel cross messo in area da un compagno, la palla sorvola tutto lo specchio ed esce. Altra grande occasione arriva al 41’: Kernezo riparte dalla sua trequarti e arriva a servire Souare per il cross, la palla arriva dritta verso la testa di D’Este che colpisce ma spara di poco sopra il montante. La prima frazione termina così sullo 0-0. La ripresa si apre con ilche reclama al 2’ per un fallo di mano in area del San, l’arbitro dà un’occhiata al guardalinee e lascia correre.