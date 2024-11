Lanazione.it - Fiorentina, su La Nazione in edicola martedì 19 novembre intervista esclusiva a Rocco Commisso

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 182024 – Nell’edizione di19inLanella sua versione cartacea pubblicherà un'interessantecol patron della. Al telefono da New York, il presidente ha parlato dei temi di attualità in casa viola, della situazione dello stadio ma soprattutto delle prossime mosse che la società intende fare nel mercato di gennaio. Dopo la sosta per le Nazionali, la squadra viola domenica prossima 24sarà impegnata alla 15 sul campo del Como. I ragazzi di Palladino attualmente sono terzi in classifica e sperano di consolidare la loro posizione.