Liberoquotidiano.it - Faida in famiglia, Cesara Buonamici denuncia il fratello: a processo per stalking, dettagli-choc

Una clamorosa e dolorosa battaglia inper, volto noto del giornalismo televisivo, ex storico mezzobusto del Tg5 e attuale opinionista del Grande, il popolare reality show di Mediaset. La giornalista ha infatti sportocontro ilCesare, imprenditore attivo nel settore oleario, accusandolo di aver perseguitato lei e il marito Joshua Kalman. Insomma, ilto per. Il caso è stato portato davanti al giudice per le indagini preliminari di Fiesole, Agnese Di Girolamo, che ha deciso per il rinvio a giudizio dell'uomo con l'accusa proprio di. L'inizio delè fissato per il 2 ottobre 2025. Stando alle ricostruzioni della procura, i presunti comportamenti molesti e intimidatori avrebbero preso il via nel 2020, a causa di contrasti legati alla gestione di una proprietà situata sulle colline di Fiesole.