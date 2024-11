Lapresse.it - De Pascale presidente, chi è il candidato eletto in Emilia Romagna

Michele deè il nuovo governatore dell’. Ha 39 anni e, prima di essere stato designatodel centrosinistra alla presidenza della Regione da un’ampia coalizione, è stato sindaco di Ravenna (la prima volta nel 2016 e riconfermato nel 2021),della sua Provincia edell’Unione delle Province d’Italia (nel 2018). Nato a Cesena, è cresciuto (anche politicamente) a Cervia, in quellache, in più occasioni, ha definito la sua casa. Si è avvicinato alla politica negli anni del liceo, frequentando l’Augusto Righi nella città di origine, dove si è diplomato nel 2004 e dove, probabilmente, ha maturato l’idea di iscriversi alla facoltà di Medicina (senza, però, terminare gli studi) e di fare politica.I primi passi in politicaAncora molto giovane, infatti, sceglie di candidarsi al Consiglio comunale di Cervia, tra le liste dei Democratici di sinistra, diventando consigliere comunale.