Notizie.com - Cosa sono gli Atacms, i missili che l’Ucraina potrà utilizzare contro la Russia: le polemiche sul via libera di Joe Biden

A pochi giorni dalla fine del suo mandato come presidente Usa, Joeha preso una decisione che potrebbe costituire una svolta nel conflitto traed Ucraina.a lungo raggio per attaccare la. La decisione, che ha già fatto scatenarea livello internazionale, è stata presa direttamente dal presidente degli Stati Uniti Joegli, ichela: lesul viadi Joe(ANSA FOTO) – Notizie.comIl commander in chief, a poche settimane dalla scadenza del suo mandato alla Casa Bianca, ha quindi autorizzato Kiev a usare gli Army Tactical Missile Systems () statunitensi. Con ogni probabilità isaranno impiegatile truppe russe e nordcoreane in difesa delle forze ucraine nella regione di Kursk nellaoccidentale.