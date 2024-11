Caro rifiuti | +26% nel 2024 spesa media a 329 euro

Leggi su Ildenaro.it

Lasostenuta dalle famiglie per la raccolta deisi è attestata innela 329, con una crescita del 2,6% rispetto all’anno precedente. Migliora poi il dato della raccolta differenziata: il calcolo più aggiornato, quello del 2022, indica che seppure con molto ritardo rispetto agli impegni si è superato il 65%: si è al 65,2%, l’1,2% in più rispetto al 2021. A fare i conti con una dettagliata indagine sul settore deiè il rapportodell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva che ha interessato la Tari applicata dai capoluoghi di provincia italiani nele preso come riferimento una famiglia di 3 persone in una casa di proprietà di 100 metri quadrati. Catania risulta il capoluogo di provincia in cui si paga di più: 594annui, senza variazioni sul 2023; Trento invece è quello in cui si paga meno: 183, di poco inferiore rispetto al 2023.