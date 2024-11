Ilrestodelcarlino.it - Bologna, in mille al maxi rave abusivo contro il voto

San Lazzaro (), 18 novembre 2024 – Sono arrivati in più di un migliaio, da tutta la regione e l’Italia, per prendere possesso abusivamente, per quasi due giorni, dello stabile abbandonato in via Remigia, alla Cicogna, frazione di San Lazzaro. Uno slogan: ‘diserta le urne, scegli Taz’. Dalle 22 di venerdì sera è in atto unparty all’interno dell’ex stabilimento Grimeca, nei pressi del Famila. E mentre svariate pattuglie della compagnia dei carabinieri di San Lazzaro presidiano lo stabile da più di ventiquattro ore, all’interno non si ferma il via vai di gente, di qualsiasi età, di musica e caos: alcune persone si sono anche appostate sul tetto della stabile noncuranti della pericolosità dell’edificio in disuso da anni. Dovrebbero lasciare l’edificio alle 12 di oggi. Il tam tam per organizzare l’evento non autorizzato, stando a quanto appreso, deve essere partito qualche giorno fa su alcuni canali di messaggistica istantanea: l’obiettivo quello di manifestareilper le elezioni del presidente di Regione.