All’ospedale Pausilipon di Napoli visita a sorpresa di Giovanni Allevi

È stata unadel tutto inaspettata quella che il compositoreha deciso di fare, questa mattina, ai bambini ricoverati presso il presidio ospedaliero pediatricodi. Accompagnato da Antonio Larizza, presidente di Artis Suavitas Aps e ricevuto da Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono, Maria Vittoria Montemurro, direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono, da Flavia Matrisciano e Anna Maria Ziccardi, direttore e presidente della Fondazione Santobono, il Maestro, dopo aver salutato alcuni piccoli pazienti ricoverati, ha voluto deliziare la speciale platea, suonando il pianoforte e incantando tutti con le sue melodie dei brani «Aria» e «Tomorrow», quest’ultimo brano scritto dadurante il suo ricovero in ospedale e che è un vero e proprio inno alla speranza per il domani Ladiinaugura la quarta edizione di «Natale al Santobono, un libro per un sorriso», promossa da Artis Suavitas Aps in collaborazione con la Fondazione Santobono