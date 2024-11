Thesocialpost.it - Allarme bomba a Napoli: oggetto sospetto davanti alla metropolitana

Leggi su Thesocialpost.it

: tensione a Materdei per unPrecedenti e sicurezza cittadiAggiornamenti attesi: tensione a Materdei per unMomenti di apprensione nel cuore di, precisamente in piazzetta Materdei, dove pochi minuti fa è scattato un. L’è stato lanciato in piazza Scipione Ammirato, all’angolo con via Leone Marsicano, nei pressi dell’ingresso della stazione della Linea 1 della. Un, adagiato su un muretto, ha fatto temere il peggio, mobilitando immediatamente le forze dell’ordine.Intervento degli artificieri e area delimitataSul posto sono intervenuti gli artificieri del comando provinciale di, affiancati da numerose pattuglie che hanno messo in sicurezza l’intera area.