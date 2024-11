Liberoquotidiano.it - "Ah guarda, non vedevo l'ora...": Jannik Sinner gela Fabio Fazio (e si cambia discorso)

Dopo il trionfo alle Finals di Torino,è stato ospite daa Che Tempo Che Fa, il talk show in onda sul Nove. Il conduttore ha fatto notare al numero uno al mondo che la sua statuina del Presepe napoletano è tra le più vendute. "Sai che sei la statuina del Presepe più presente quest'anno a Napoli? Sei il pastore dominante.", ha dichiarato. "Con la coppa", ha aggiunto Luciana Litizzetto., però, non è parso così tanto entusiasta di questa notizia. "Ah. nonl'ora", ha replicato ae Litizzetto tra gli applausi e le risate del pubblico. A quel punto, il conduttore - un po' in imbarazzo - ha preferito non dargli corda e ha ignorato quella battuta. "Sei il primo tennista italiano a vincere le Atp Finals e senza perdere nemmeno un set - ha proseguito-.