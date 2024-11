Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Biden autorizza Kiev a usare i missili a lungo raggio per colpire in Russia: “Messaggio deterrente alla Corea del Nord”

La decisione era nell’aria, ma ora c’è l’ufficialità: il presidente Usa Joehato le forze armate ucraine ai sistemistici aAtacms forniti da Washington perall’interno della. A riportarlo è il New York Times, citando alcuni funzionari dell’amministrazione secondo cui, in un primo momento, iAtacms potranno essere lanciati soltanto per combattere le truppe russe ene nella regione di Kursk, il territorio oltreconfine invaso dalo scorso agosto e ora oggetto di una controffensiva. In seguito, però,potrebbe dare l’ok a utilizzarli anche su obiettivi collocati altrove.La svolta nella strategia Usa arriva negli ultimi mesi dida presidente, dopo la rielezione di Donald Trump e a due mesi dall’insediamento del tycoonCasa Bianca, in programma il 20 gennaio.