Gaeta.it - Tragica caduta di un quattordicenne sul Monte Bondone: soccorsi tempestivi in elicottero

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio drammatico ha colpito la comunità di Cimone, in Trentino, quando un ragazzo di 14 anni è caduto per circa 200 metri mentre percorreva il pendio che dall’area del Bivacco Primo Larentis scende verso Val de la Lengua. L’incidente è avvenuto questa mattina ed ha richiesto l’attivazione deiper prestare aiuto al giovane, che si trovava in una situazione critica.Poco dopo le 9.20, il padre delha allertato il Numero Unico per le Emergenze 112. Grazie alla prontezza della chiamata, la Centrale Unica di Emergenza ha subito avviato le procedure necessarie per garantire un intervento efficace e rapido. Sul luogo dell’incidente sono stati mobilitati diversi operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, specializzati in operazioni di soccorso in montagna.