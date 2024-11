Si opera ai denti in Albania e ha 4 arresti cardiaci | la storia di Simone Del Vecchio da 8 mesi in ospedale Il fratello | Infranti i nostri sogni

Leggi su Open.online

«Un ragazzo vitale, con tanti amici, amava uscire e godersi la vita. Ma questa tragedia ha infranto tutti ie la serenità della mia famiglia». Il caso di malasanità che ha colpito la famiglia Delsta in queste poche e amare frasi di Marco, ilgemello diche da 8ormai lotta tra la vita e la morte. Tutto inizia il 13 marzo scorso quando, 37enne di Barletta e web designer, decide di partire per Tirana per installare una protesi dentale in entrambe le arcate in modo da rimediare ad alcunimancanti. Come scrive il Corriere, viene attirato da una pubblicità che promette prezzi convenienti e un’esperienza simile della madre lo convince a partire. In 8però ha rischiato più volte la vita e ora è ancora ricoverato nella Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.