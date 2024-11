Ilrestodelcarlino.it - Sculture alto medievali a San Girio

nella chiesa di San". È questo il titolo del libro presentato venerdì sera nel santuario di San, a Potenza Picena. Il testo, a firma di Monia Formentini, è una ricerca archeologica che studia e analizza dei bassorilievi rinvenuti durante i lavori effettuati nel 1951, e oggi visibili all’interno della cripta della chiesa. L’indagine ha avuto come obiettivo quello di dimostrare che tali reperti, messi uno accanto all’altro, ricostruiscono il fronte di un ciborio. Le fotogrammetrie utilizzate nella ricerca sono state realizzate dall’ingegner Carlo Muffato. L’iniziativa, promossa dal Comune, è stata realizzata in collaborazione con Archeoclub Italia di Civitanova e con il Centro Studi Civitanovesi. "Un lavoro svolto con grande passione – ha dichiarato l’assessore alla cultura, Michele Galluzzo – che racconta in maniera inedita uno dei luoghi simbolo della città, attraverso il coinvolgimento di tante realtà importanti nel mondo dell’archeologia e della ricerca storica".