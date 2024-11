Scoperta sulla Luna | tracce di vulcani antichi sul lato nascosto risalenti a 28 miliardi di anni fa

Gaeta.it - Scoperta sulla Luna: tracce di vulcani antichi sul lato nascosto risalenti a 2,8 miliardi di anni fa

Facebook WhatsAppTwitter L’esplorazione dello spazio continua a riservare sorprese, e un nuovo studio della comunità scientifica ha riveinteressanti informazioni suideldella. Ricercatori dell’Accademia cinese delle Scienze, sotto la direzione del dottor Qiu-Li Li, hanno condotto un’analisi approfondita dei campioniri prelevati dalla missione Chang’e-6, scoprendo segni di un’attivitàca risalente a 2,8difa. Questaè importante non solo per la comprensione della storia geologica di, ma anche per il nostro approccio all’esplorazionere.I risultati della ricercaLo studio pubblicatorivista Nature offre una visione innovativa delsmore. I ricercatori hanno trovato evidenze diche sembrano essere rimasti attivi per oltre 1,4di