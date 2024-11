Thesocialpost.it - Ragazzo travolto e ucciso: il pirata della strada positivo all’alcoltest

Bedizzole (Brescia) – Un tragico incidente si è verificato nella tarda serata di venerdì, quando undi 29 anni, residente a Rezzato e di origine uruguaiana, è statoda un furgone mentre camminava sul ciglio. L’incidente, avvenuto tra via Brescia e via Valtenesi, ha avuto un epilogo drammatico: il giovane è morto poche ore dopo in ospedale.L’incidente e la fuga del conducenteIl giovane stava percorrendo laal confine tra Bedizzole e Nuvolera intorno alle 22:30, quando è stato investito da un furgone sopraggiunto alle sue spalle. L’impatto è stato violentissimo: ilè stato sbalzato a terra e finito in un fosso lungo la carreggiata. Il conducente del mezzo non si è fermato a prestare soccorso, fuggendo invece dal luogo dell’incidente.Il soccorso e il decessoAd accorgersi dell’accaduto sono stati alcuni avventori del Road Bar, un locale poco distante, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.