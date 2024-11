.com - Pallamano A Gold / Camerano, il Brixen è troppo forte e vince 23-35

Non c’è partita contro gli alto-atesini, nonostante un buon primo tempo da parte della squadra di Rui Carvalho. Mercoledì il derby contro Chiaravalle, 17 novembre 2024 – Lacede per 23-35 contro i vice Campioni d’Italia del. I gialloblu, attesi da 7 giorni intensi con tre partite in successione, disputano un buon primo tempo e una buona prima parte di ripresa contro una squadra che ancora non è riuscita ad avere un cammino continuo in classifica.I ragazzi di coach Rui Carvalho si presentano all’appuntamento dopo quasi due settimane di stop, con alcune acciaccati in panchina. Soprattutto nel primo tempo, i gialloblù tengono botta anche se sono costretti a rincorrere, con uno scarto che non supera mai le cinque reti di differenza. Gli ospiti difendonoe con intensità oltre ad avere in porta un Voliuvach molto ispirato ma riescono a trovare buoni attacchi.