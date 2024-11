Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: Bagnaia in vetta, tallonato da Marc Marquez. 3° Martin in gestione

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-20 giri al termine.chiude un’altra tornata in 1:40.143,fa il giro più veloce ed è attaccato a Pecco. Bastianini si riprende la quarta piazza, ma Espargaro gli risponde., in tutto questo, è terzo a 1.005 dal leader.-21 giri al termine.forza il ritmo e si prende il giro veloce di 1:40.148.è però sempre vicinissimo,è a mezzo secondo. Aleix Espargaro supera con l’Aprilia Bastiaini e si prende la quarta piazza.-22 giri al termine.sempreda, autore del giro più veloce in 1:40.173.-22 giri al termine. Pecco tallontao da unmolto deciso che vuol chiudere con una vittoria.è terzo sempre vicinissimo e Bastianini vuole la terza piazza di Jorge.-23 giri al termine.