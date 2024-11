Ilgiorno.it - La Nord contro l’ex capo: "Beretta, sei un infame"

"La tua infamità non appartiene alla nostra mentalità". Firmato: secondo anello verde 1969. Non avrebbero potuto essere più chiari i nuovi vertici della Curvanel messaggio che pare proprio indirizzato alsodale Andrea, che nei giorni scorsi ha deciso di avviare un percorso di collaborazione con la giustizia, accettando di parlare con i magistrati della Dda e di rivelare tutto quello che sa sui traffici occulti del tifo organizzato di fede interista. Nel testo dello striscione, comparso venerdì sera davanti agli ingressi dello stadio Meazza, non si fa cenno al nome di “Berro”, per anni leader indiscusso della, ma è fin troppo evidente il destinatario: la parola “” etichetta chi ha deciso di “tradire” la figura da duro e puro e di passare dall’altra parte, rompendo un patto di sangue per la vita.