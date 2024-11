Lettera43.it - La fattoria degli umani, estratto del libro di Pedemonte sulle piattaforme digitali

Adesso che negli Stati Uniti ha (ri)vinto Donald Trump, portandosi dietro una sorta di presidente ombra come Elon Musk, proprietario del social media X, la domanda è ancora più attuale: in che modo le, gestite da un pugno di aziende diventate più potentiStati grazie a un mondo privo di regole, hanno invaso la nostra vita, modificato le nostre abitudini, il nostro modo di informarci, di comunicare, di passare il tempo? Enricolo racconta nel suo ultimoLa(Treccani editore). In cui tra le altre cose spiega perché, dal 2005 in poi, il numero di democrazie nel mondo si sta assottigliando, mentre cresce la sfiducia nei governi, crollano le vendite dei giornali e aumentano i disturbi mentali tra gli adolescenti. E anche perché si moltiplicano le proteste e i conflitti in tutto il Pianeta.