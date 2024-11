Oasport.it - Jannik Sinner, ancora Taylor Fritz per la storia alle ATP Finals. Il numero 1 a caccia della prima volta

Un anno dopo, ritorna l’appuntamento con laper. Un altro, dopo i tantissimi avuti quest’anno. Il1 del mondo ritrova, già affrontato e battuto nella fase a gironi nel match meno facile di tutti, pur chiuso in due set. Quello che accade oggi tra l’italiano e l’americano non è un fatto unico, anzi è abbastanza frequente che le finali di quello che un tempo era noto come il Masters siano incontri già visti nella fase a gironi. Tutto “merito”particolarità del torneo dei migliori otto, con il round robin che nel tennis è fondamentalmente un’anomalia.Dopo la finale persa nel 2023 contro Novak Djokovic, anzi una delle più impressionanti versioni del serbo mai viste, peradesso c’è la possibilità di giocarsi l’ultimo atto da favorito, e di nuovo con la spinta dell’Inalpi Arena di Torino, che ha ormai abituato al coro “Olè, olè olè olè,” a ogni conclusione di match.