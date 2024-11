Calciomercato.it - Italia, testa ai Mondiali: ipotesi ripescaggio per gli azzurri

La Nazionale di Luciano Spalletti vince e convince: nel mirino il ‘salvagente’ per idel 2026Il rendimento degliin Nations League potrebbe incidere – in termini positivi – nella corrsa alle qualificazioni per i prossimiper i(LaPresse) -Calciomercato.itDopo aver saltato gli ultimi duee aver disatteso le aspettative in occasione di Euro 2024, l’di Luciano Spalletti sembra voler fare la voce grossa. Glistasera affronteranno la Francia nell’ultima gara del Gruppo 2 di Nations League. La partita in programma allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano metterà in palio il primo posto del raggruppamento con Belgio e Israele.Aglibasta un pareggio, visto l’attuale vantaggio di tre punti sui ‘cugini’ transalpini.