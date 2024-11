Inter-news.it - Italia-Francia, Spalletti non cambia: tutta l’Inter in campo – CdS

Questa sera si giocherà a San Siro, alle 20.45,. Una partita decisiva per il primo posto nel girone della UEFA Nations League. Luciano, come riporta il Corriere dello Sport, vuolere il meno possibile. Dentro quindi tutti i giocatori dela sua disposizioneSCONTRO DIRETTO – Con quattro vittorie e un pareggio, l’comanda il suo girone di UEFA Nations League. Alle spalle ladi Didier Deschamps, che gli azzurri affronteranno proprio questa sera a San Siro dopo la vittoria per 1-3 a Parigi nella gara di andata. Lucianonon ha intenzione di toccare troppo la sua formazione titolare, puntando sui suoi uomini di fiducia per continuare a raccogliere certezze. E anche per raggiungere il primo posto nel girone di UEFA Nations League. Che può rivelarsi anche importante per le qualificazioni al prossimo Mondiale, nelle quali l’– forte già della qualificazione alla fase finale della Nations League – partirà dalla prima fascia.