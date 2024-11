Noinotizie.it - Gravina in Puglia, accusa: minaccia aggravata dal metodo mafioso, tre misure cautelari Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai:Idel Comando Provinciale di Bari hanno eseguito una misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di tre persone, indagate – unitamente ad una quarta persona già arrestata – in concorso e a vario titolo, per aver compiuto un tentativo dicontinuata eddal, nonché per ricettazione, detenzione e porto di armi da fuoco clandestina, nei confronti di un professionista del luogo. Secondo l’impostazionetoria accolta dal Gip (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), tra il 6 e il 10 dicembre 2023, un imprenditore diin, motivato da un desiderio di rivalsa nei confronti dello zio – ritenuto colpevole di condotte aggressive verso alcuni membri della famiglia nell’ambito di dissidi per motivi ereditari e di vicinato – si è accordato con un esponente di spicco della criminalità organizzata locale, pianificando un’azione intimidatoria mirata a colpire l’auto della vittima con diversi colpi di arma da fuoco.